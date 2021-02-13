"Ювентус" с Роналду в составе проиграл "Наполи"

В матче 22-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле обыграл "Ювентус" со счетом 1:0. Единственный гол забил Лоренсо Инсинье.

"Наполи", набрав 40 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" (42) остался на третьей позиции.

"Наполи" Неаполь – "Ювентус" Турин - 1:0 (1:0)

Гол: Инсинье, 31 (с пенальти) - 1:0

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Максимович, Ррахмани, Политано (Фабиан Руис, 65), Зелиньски (Элмаз, 64), Лосано, Бакайоко, Инсинье, Осимхен (Петанья, 75).

"Ювентус": Щесны, Кьеллини, де Лигт, Данило, Бентанкур (Кулусевски, 72), Куадрадо (Алекс Сандро, 46), Кьеза, Рабьо, Бернардески (Маккенни, 63), Мората, Роналду.

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