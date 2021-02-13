"Ювентус" с Роналду в составе проиграл "Наполи"
В матче 22-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле обыграл "Ювентус" со счетом 1:0. Единственный гол забил Лоренсо Инсинье.
"Наполи", набрав 40 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" (42) остался на третьей позиции.
"Наполи" Неаполь – "Ювентус" Турин - 1:0 (1:0)
Гол: Инсинье, 31 (с пенальти) - 1:0
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Максимович, Ррахмани, Политано (Фабиан Руис, 65), Зелиньски (Элмаз, 64), Лосано, Бакайоко, Инсинье, Осимхен (Петанья, 75).
"Ювентус": Щесны, Кьеллини, де Лигт, Данило, Бентанкур (Кулусевски, 72), Куадрадо (Алекс Сандро, 46), Кьеза, Рабьо, Бернардески (Маккенни, 63), Мората, Роналду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17