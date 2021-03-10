"Ювентус" с Роналду в третий раз подряд не сумел пройти дальше 1/4 финала Лиги Чемпионов

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"Ювентус" с Роналду в третий раз подряд не сумел пройти дальше 1/4 финала Лиги Чемпионов

Туринский "Ювентус" в третий раз подряд не сумел пройти дальше 1/4 финала Лиги Чемпионов.

После перехода в клуб португальского нападающего Криштиану Роналду итальянский клуб дважды вылетел на стадии 1/8 финала и один раз - в четвертьфинале.

В нынешнем сезоне "Ювентус" проиграл в 1/8 финала португальскому "Порту" (1:2, 3:2), в прошлом сезона на той же стадии вылетел от французского "Лиона" (0:1, 2:1), а два года назад потерпел поражение от голландского "Аякса" (1:1, 1:2).

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