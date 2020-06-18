"Ювентус" с Роналду второй год не может выиграть Кубок Италии. До его прихода клуб побеждал три года кряду
В финальном матче Кубка Италии "Ювентус" в серии пенальти уступил "Наполи" (0:0, по пенальти - 2:4).
Отметим, что туринский клуб с Криштиану Роналду второй год не может выиграть Кубок Италии. В прошлом сезоне "Ювентус" вылетел в четвертьфинале, уступив "Аталанте".
До прихода португальца клуб выигрывал Кубок Италии три года кряду.
Всего в составе "Ювентуса" Роналду выиграл два трофея (Серия А и Суперкубок Италии).
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
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|Болонья
|26
|34
|11
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|25
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|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
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|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
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|Дженоа
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|25
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|Лечче
|26
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|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
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