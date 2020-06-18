"Ювентус" с Роналду второй год не может выиграть Кубок Италии. До его прихода клуб побеждал три года кряду

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"Ювентус" с Роналду второй год не может выиграть Кубок Италии. До его прихода клуб побеждал три года кряду

В финальном матче Кубка Италии "Ювентус" в серии пенальти уступил "Наполи" (0:0, по пенальти - 2:4).

Отметим, что туринский клуб с Криштиану Роналду второй год не может выиграть Кубок Италии. В прошлом сезоне "Ювентус" вылетел в четвертьфинале, уступив "Аталанте".

До прихода португальца клуб выигрывал Кубок Италии три года кряду.

Всего в составе "Ювентуса" Роналду выиграл два трофея (Серия А и Суперкубок Италии).

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