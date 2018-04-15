"Ювентус" - "Сампдория" - 3:0 (обзор)

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"Ювентус" - "Сампдория" - 3:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 32-го тура итальянской Серии А, в котором туринский "Ювентус" дома разгромил генуэзскую "Сампдорию".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 78
3 Лацио 31 60
4 Рома 31 60
5 Интер Милан 32 60
6 Милан 32 53
7 Фиорентина 32 51
8 Аталанта 32 49
9 Сампдория 32 48
10 Торино 32 46
11 Болонья 32 38
12 Дженоа 32 38
13 Удинезе 32 33
14 Кальяри 32 32
15 Сассуоло 32 31
16 Кьево 32 30
17 СПАЛ 32 28
18 Кротоне 32 27
19 Хеллас Верона 32 25
20 Беневенто 32 14
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