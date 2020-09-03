"Ювентус" сделал "Бароселоне" неожиданное предложение по Суаресу

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"Ювентус" сделал "Бароселоне" неожиданное предложение по Суаресу

Туринский "Ювентус" придумал оригинальную схему подписания нападающего "Барселоны" Луиса Суареса.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, "старая синьора" хочет заполучить 33-летнего уругвайца в качестве свободного агента.

Чтобы мотивировать "сине-гранатовых" побыстрее расторгнуть контракт с форвардом, "Ювентус" предлагает им бонусы за удачные выступления игрока.

Ранее стало известно, что Суарес может заключить с чемпионом Италии контракт на 3 года с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

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