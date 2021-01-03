"Ювентус" сделал Дибале солидное предложение по новому контракту: названа сумма
Туринский "Ювентус" ведет переговоры с аргентинским нападающим Пауло Дибалой о продлении контракта, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
По данным источника, итальянский клуб предложил футболисту зарплату в размере 10 миллионов евро в год, а также бонусы, которые могут составить до двух миллионов в год. Новое соглашение предполагается подписать сроком до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне 27-летний Дибала провел за "Ювентус" 13 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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