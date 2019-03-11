"Ювентус" сделал конкретное предложение Зидану
"Ювентус" сделал конкретное предложение бывшему главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану, сообщает El Pais.
По информации источника, туринский клуб предлагает французскому специалисту трёхлетний контракт, который будет рассчитан до лета 2022 года.
46-летний Зидан всерьёз рассматривает вариант со "старой синьорой", поэтому уже ответил отказом "Реалу", пытавшемуся вернуть его на тренерский мостик.
Сейчас "Ювентус" возглавляет Массимилиано Аллегри, но в последнее время всё чаще появляются слухи о его уходе из команды.
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