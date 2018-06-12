"Ювентус" сделал новое предложение по Головину

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"Ювентус" сделал новое предложение по Головину"Ювентус" ведет переговоры с ЦСКА о трансфере полузащитника Александра Головина.

По данным местной прессы, туринцы согласились увеличить свое первоначальное предложение.

Как сообщает Corriere dello Sport, ЦСКА хочет получить за игрока 25 миллионов евро, а "Ювентус" готов увеличить  предложение до 20 миллионов + бонусы.

В прошедшем сезоне 22-летний хавбек ЦСКА провел 43 матча во всех турнирах и забил семь мячей при шести голевых передачах.

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