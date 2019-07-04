"Ювентус" сделал первое официальное предложение по де Лигту
Туринский "Ювентус" работает над трансфером капитана "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, "старая синьора" сделала первое официальное предложение по переходу 19-летнего голландца.
"Ювентус" готов заплатить за перспективного центрбека 55 миллионов евро сразу и 10 миллионов в виде бонусов.
Впрочем, такие условия вряд ли устроят "Аякс", который ранее оценивал де Лигта в 75 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17