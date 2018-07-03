"Ювентус" сделал первое предложение по Роналду

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"Ювентус" сделал первое предложение по РоналдуТуринский "Ювентус" сделал первое предложение по ведущему бомбардиру мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям испанской прессы, "старая синьора" готова заплатить за 33-летнего нападающего "сливочных" 120 миллионов евро. При этом четверть из этой суммы предусмотрена в виде выплаты всевозможных бонусов.

В прошлом сезоне Роналду забил 44 мяча и сделал 8 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним, "Ювентус" достиг устного соглашения с Роналду о его переходе. | soccernews.ru

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