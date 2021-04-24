"Ювентус" сделал предложение Доннарумме

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"Ювентус" сделал предложение Доннарумме

Фото инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы

Туринский "Ювентус" ведёт переговоры с голкипером "Милана" Джанлуиджи Доннаруммой.

По информации Corriere dello Sport, "старая синьора" уже сделала конкретное предложение 22-летнему футболисту, чей контракт истекает в июне.

Речь идёт о соглашении с годичной зарплатой свыше 10 миллионов евро. Это на 2 миллиона больше, чем готовы платить "россонери".

В текущем сезоне Доннарумма сыграл за "Милан" 42 матча и пропустил 51 гол. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" договорился с вратарём "Лилля". | http://soccernews.ru
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