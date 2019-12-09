"Ювентус" сделал предложение Холанду

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"Ювентус" сделал предложение Холанду

Туринский "Ювентус" проявляет предметный интерес к форварду "Ред Булл Зальцбург" Эрлингу Холанду.

По информации Corriere dello Sport, "старая синьора" уже сделала конкретное предложение 19-летнего норвежцу.

Туринский клуб сообщил агенту футболиста Мино Райоле о готовности платить нападающему 3 миллиона евро в год плюс бонусы.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Ред Булл Зальцбург" 21 матч, забил 28 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

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