"Ювентус" сделал предложение о покупке швейцарского полузащитника

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"Ювентус" сделал предложение о покупке швейцарского полузащитника

Фото инстаграм Дениса Закариа

Хавбек менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закариа может до закрытия зимнего трансферного окна стать игроком "Ювентуса".

По информации журналиста Фабрицио Романо, туринский клуб готов заплатить 7 миллионов евро за полузащитника, который летом станет свободным агентом.

Если переход швейцарца состоится, что "старая синьора" отпустит Родриго Бентанкура или Артура.

В текущем сезоне Закариа сыграл за "Боруссию" М 18 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 27 миллионов евро.

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