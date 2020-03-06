"Ювентус" сделал предложение о трансфере форварда "Сантоса"

Туринский "Ювентус" работает над приобретением нападающего "Сантоса" Кайо Жорже, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "старая синьора" хочет арендовать бразильского таланта за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 14 миллионов.

Ранее стало известно, что сумма отступных в контракте 18-летнего форварда составляет 50 миллионов евро.

За "Сантос" Жорже провёл 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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