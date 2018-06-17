"Ювентус" сделал предложение по Головину
"Ювентус" сделал первое предложение по хавбеку ЦСКА Александру Головину.
Как сообщает Sport Mediaset, туринцы готовы заплатить за игрока 15 миллионов евро, однако ЦСКА требует не менее 25 миллионов.
Напомним, что в услугах Головина также заинтересованы "Арсенал", "Барселона" и "Монако".
Читайте также: Стало известно, какую зарплату "Ювентус" предлагает Головину. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сборные Бельгии и Панамы в первом тайме голов не забили
-
Лихтштайнер: "Играть против Неймара очень сложно"
-
Модрич рассматривает вариант с возвращением в АПЛ
-
Моуринью продолжает верить в Россию
-
Асенсио поставил "Реалу" ультиматум
-
Официально: "Рома" продлила контракт с Ди Франческо
-
Испанцы точно угадали с новым тренером сборной? Видео из тренировки "красной фурии"
-
"Сток Сити" продлил контракт с Джо Алленом
-
Глушаков не переживает из-за непопадания в заявку сборной России на ЧМ-2018
-
СМИ узнали детали возможного трансфера Боатенга в "Ювентус"
-
"Зенит" определился с первым соперником на летних тренировочных сборах
-
"Тоттенхэм" готовит предложение по хавбеку "Лиона"
-
Гранквист признан лучшим игроком матча Швеция - Южная Корея
-
Жемалетдинов возвращается в "Локомотив"
-
"Вест Хэм" в шаге от приобретения перспективного француза
-
Кантона потроллил Неймара за его новую прическу
-
Стало известно, в форме какого цвета сборная России сыграет с Египтом
-
Бельгия и Панама назвали составы на очный матч ЧМ
-
"Росомахе" "дьявол" - не помеха! Швеция обыгрывает Южную Корею во втором матче группы "F"
-
Швеция - Южная Корея - 1:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21