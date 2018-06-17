"Ювентус" сделал предложение по Головину

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"Ювентус" сделал предложение по Головину

"Ювентус" сделал первое предложение по хавбеку ЦСКА Александру Головину.

Как сообщает Sport Mediaset, туринцы готовы заплатить за игрока 15 миллионов евро, однако ЦСКА требует не менее 25 миллионов.

Напомним, что в услугах Головина также заинтересованы "Арсенал", "Барселона" и "Монако".

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