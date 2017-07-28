"Ювентус" сделал предложение по Канселу

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"Ювентус" сделал предложение по КанселуЗащитник "Валенсии" Жоау Канселу может стать игроком "Ювентуса".

Туринский клуб уже сделал предложение по португальскому игроку. По данным источника, туринцы заплатят за Канселу 17 миллионов евро.

В свою очередь "Валенсия" хочет выручить за игрока 35 миллионов.

В прошлом сезоне защитник сыграл в 35-ти матчах Примеры, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

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