"Ювентус" сделал предложение по Строотману

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"Ювентус" сделал предложение по Строотману

Туринский "Ювентус" не теряет надежд купить хавбека "Ромы" Кевина Строотмана, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "бьянконери" сделали предложение по трансферу 27-летнего голландца в размере 35 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.

При этом, если "Рома" ответит отказом, "Ювентус" готов увеличить сумму бонусов за подписание Строотмана.

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