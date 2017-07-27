"Ювентус" сделал предложение по трансферу Бальде Кейта

Туринский "Ювентус" не оставляет попыток купить атакующего полузащитника "Лацио" Бальде Кейта.

Как сообщает Football Italia, "бьянконери" предложили за 22-летнего сенегальца 20 миллионов евро.

Однако римский клуб хочет выручить от продажи одного из своих лидеров не менее 25 миллионов евро.

Напомним, что контракт Кейта с "Лацио" истекает летом 2018 года.

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