"Ювентус" сделал предложение по трансферу форварда ПСЖ
Фото твиттер ПСЖ
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может до закрытия летнего трансферного окна стать игроком "Ювентуса".
По информации журналиста Ромео Агрести, туринский клуб уже сделал официальное предложение по трансферу 28-летнего футболиста.
"Старая синьора" готова арендовать аргентинского форварда с правом последующего выкупа.
Икарди выступает за ПСЖ с 2019 года, сыграл 66 матчей, забил 35 голов и сделал 10 ассистов.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.
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|Болонья
|26
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|26
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|26
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|26
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