"Ювентус" сделал предложение "Зениту" по Азмуну

Фото сайт РПЛ

Туринский "Ювентус" ведёт переговоры о трансфере нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, сообщает Tuttosport.

По информации источника, "старая синьора" готова заплатить за иранца 5 миллионов евро.

Напомним, что ближайшим летом форвард станет свободным агентом.

В текущем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 21 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

Не пропустите: Аллегри высказался о ситуации с контрактом Дибалы. | http://soccernews.ru