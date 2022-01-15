"Ювентус" сделал предложение "Зениту" по Азмуну

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"Ювентус" сделал предложение "Зениту" по Азмуну

Фото сайт РПЛ

Туринский "Ювентус" ведёт переговоры о трансфере нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, сообщает Tuttosport.

По информации источника, "старая синьора" готова заплатить за иранца 5 миллионов евро.

Напомним, что ближайшим летом форвард станет свободным агентом.

В текущем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 21 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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