"Ювентус" сделал предложение "Зениту" по Азмуну
Фото сайт РПЛ
Туринский "Ювентус" ведёт переговоры о трансфере нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, сообщает Tuttosport.
По информации источника, "старая синьора" готова заплатить за иранца 5 миллионов евро.
Напомним, что ближайшим летом форвард станет свободным агентом.
В текущем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 21 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.
Не пропустите: Аллегри высказался о ситуации с контрактом Дибалы. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
СМИ узнали, сколько ЦСКА может заплатить за Мурики
-
Диего Коста получил предложение от топ-клуба АПЛ
-
"Краснодар" возобновил интерес к бразильскому форварду
-
"Дженоа" уволила Шевченко
-
Тренер "Крыльев Советов" высказался о возможном уходе Пруцева в "Спартак"
-
Рангник не стал отдавать Роналду капитанскую повязку "Манчестер Юнайтед"
-
"Бавария" определилась с будущим Нойера
-
"Ювентус" сделал предложение "Зениту" по Азмуну
-
"Валенсия" заинтересована в аренде полузащитника "Ромы"
-
У Обамеянга возникли проблемы с сердцем: подробности
-
Алаба не поможет "Реалу" в финале Суперкубка Испании
-
"Тоттенхэм" отреагировал на просьбу "Арсенала" перенести матч
-
"Венеция" нацелилась на российского вингера
-
ПСЖ предложит Мбаппе краткосрочный контракт
-
"Аталанта" получила три предложения по Миранчуку
-
Хавбек "Спартака" Хендрикс отказал клубу МЛС
-
"Милан" назвал точные сроки восстановления Томори
-
Андре Айю стал рекордсменом Кубка Африки
-
Василий Уткин отреагировал на слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем
-
ЦСКА готовит новый контракт для Магнуссона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17