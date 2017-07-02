"Ювентус" сделал предложения по двум игрокам ПСЖ

Туринский "Ювентус" интересуется двумя футболистами ПСЖ, сообщает Sky Sport.

По информации источника, "бьянконери" нацелились на защитника Сержа Орье и хавбека Блеза Матюиди. Итальянский клуб уже сделал предложения по этим игрокам.

Отмечается, что "Ювентус" переключил внимание на Матюиди из-за срыва трансфера полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи, а в Орье туринцы видят замену Дани Алвесу.

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