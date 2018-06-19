"Ювентус" сделал улучшенное предложение по Головину
Туринский "Ювентус" сделал улучшенное предложение по полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину, информирует La Gazzetta dello Sport.
Так, по сведениям издания, "старая синьора" готова увеличить трансферную сумму за 22-летнего хавбека армейцев до 18-ти миллионов евро без учета всевозможных бонусов. При этом чемпион Италии готов будет предоставить российскому клубу право получения процентов с последующих продаж игрока.
Напомним, первое предложение "Ювентуса" по Головину ЦСКА отклонил. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21