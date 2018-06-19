"Ювентус" сделал улучшенное предложение по Головину

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"Ювентус" сделал улучшенное предложение по ГоловинуТуринский "Ювентус" сделал улучшенное предложение по полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" готова увеличить трансферную сумму за 22-летнего хавбека армейцев до 18-ти миллионов евро без учета всевозможных бонусов. При этом чемпион Италии готов будет предоставить российскому клубу право получения процентов с последующих продаж игрока.

Напомним, первое предложение "Ювентуса" по Головину ЦСКА отклонил. | soccernews.ru

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