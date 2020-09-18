"Ювентус" сделал выбор между Суаресом и Джеко
Переход форварда "Барселоны" Луиса Суареса в "Ювентус" может не состояться.
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "старая синьора" решила отказаться от трансфера уругвайца и переключить внимание на нападающего "Ромы" Эдина Джеко. Ранее сообщалось, что "Рома" отпустит Джеко, так как подпишет Аркадиуша Милика.
Напомним, что услугах Суареса также заинтересован "Атлетико", но мадридский клуб хочет подписать футболиста бесплатно.
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17