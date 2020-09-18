"Ювентус" сделал выбор между Суаресом и Джеко

Переход форварда "Барселоны" Луиса Суареса в "Ювентус" может не состояться.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "старая синьора" решила отказаться от трансфера уругвайца и переключить внимание на нападающего "Ромы" Эдина Джеко. Ранее сообщалось, что "Рома" отпустит Джеко, так как подпишет Аркадиуша Милика.

Напомним, что услугах Суареса также заинтересован "Атлетико", но мадридский клуб хочет подписать футболиста бесплатно.

Читайте также: Суарес близок к переходу в "Ювентус". Он успешно сдал экзамен по итальянскому языку. | http://soccernews.ru