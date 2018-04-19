"Ювентус" сделал запрос по трансферу игрока ПСЖ
Защитник ПСЖ Томас Менье попал в сферу интересов "Ювентуса".
Как сообщает Football Italia, туринцы рассматривают игрока, как замену Штефану Лихтштайнеру, который летом намерен покинуть клуб.
Отмечается, что ПСЖ согласится на продажу Менье, чтобы избежать наказания за нарушения финансового фэйр-плей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|85
|2
|Наполи
|33
|81
|3
|Рома
|33
|64
|4
|Лацио
|33
|64
|5
|Интер Милан
|33
|63
|6
|Милан
|33
|54
|7
|Аталанта
|33
|52
|8
|Сампдория
|33
|51
|9
|Фиорентина
|33
|51
|10
|Торино
|33
|47
|11
|Болонья
|33
|38
|12
|Дженоа
|33
|38
|13
|Сассуоло
|33
|34
|14
|Удинезе
|33
|33
|15
|Кальяри
|33
|32
|16
|Кьево
|33
|31
|17
|СПАЛ
|33
|29
|18
|Кротоне
|33
|28
|19
|Хеллас Верона
|33
|25
|20
|Беневенто
|33
|14