"Ювентус" сделал запрос по трансферу игрока ПСЖ

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"Ювентус" сделал запрос по трансферу игрока ПСЖ

Защитник ПСЖ Томас Менье попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Football Italia, туринцы рассматривают игрока, как замену Штефану Лихтштайнеру, который летом намерен покинуть клуб.

Отмечается, что ПСЖ согласится на продажу Менье, чтобы избежать наказания за нарушения финансового фэйр-плей.

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