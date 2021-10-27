"Ювентус" сенсационно проиграл "Сассуоло" в матче Серии А
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле проиграл "Сассуоло" со счетом 1:2.
Победу гостям принесли голы Давиде Фраттези и Максима Лопеса. В составе туринцев отличился Уэстон Маккенни.
"Сассуоло", набрав 14 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" с 15 очками остался на седьмой позиции.
"Ювентус" – "Сассуоло" - 1:2 (0:1)
Голы: Фраттези, 44 - 0:1, Маккенни, 76 - 1:1, Лопес, 90+4 - 1:2
"Ювентус": Перин, Данило, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо (Алекс Сандро, 13), Рабьо (Куадрадо, 46), Локателли, Маккенни, Кьеза, Мората (Кайо Жорже, 63), Дибала.
"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Айхан, Феррари, Рожерио, Лопес, Фраттези (Толян, 72), Траоре, Дефрель (Матеус Энрике, 72), Берарди, Распадори (Скамакка, 62).
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|2
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|26
|62
|3
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|4
|Аталанта
|26
|51
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|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
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