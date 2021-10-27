"Ювентус" сенсационно проиграл "Сассуоло" в матче Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле проиграл "Сассуоло" со счетом 1:2.

Победу гостям принесли голы Давиде Фраттези и Максима Лопеса. В составе туринцев отличился Уэстон Маккенни.

"Сассуоло", набрав 14 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" с 15 очками остался на седьмой позиции.

"Ювентус" – "Сассуоло" - 1:2 (0:1)

Голы: Фраттези, 44 - 0:1, Маккенни, 76 - 1:1, Лопес, 90+4 - 1:2

"Ювентус": Перин, Данило, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо (Алекс Сандро, 13), Рабьо (Куадрадо, 46), Локателли, Маккенни, Кьеза, Мората (Кайо Жорже, 63), Дибала.

"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Айхан, Феррари, Рожерио, Лопес, Фраттези (Толян, 72), Траоре, Дефрель (Матеус Энрике, 72), Берарди, Распадори (Скамакка, 62).

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