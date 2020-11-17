"Ювентус" следит за 18-летним полузащитником "Аякса"

Туринский "Ювентус" проявляет предметный интерес к хавбеку "Аякса" Райану Гравенберчу, утверждает Tuttosport.

По сведениям издания, "старая синьора" внимательно следит за прогрессом 18-летнего футболиста.

На перспективного голландца также претендуют "Барселона" и "Манчестер Юнайтед", но "Ювентус" надеется опередить конкурентов благодаря близким отношениям с агентом игрока Мино Райолой.

Гравенберч является воспитанником "Аякса", за основную команду сыграл 23 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.

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