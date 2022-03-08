"Ювентус" следит за игроком "Кальяри"

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"Ювентус" следит за игроком "Кальяри"

Фото инстаграм Рауля Беллановы

Правый защитник "Кальяри" Рауль Белланова может перейти в туринский "Ювентус", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, в подписании 21-летнего футболиста лично заинтересован наставник "старой синьоры" Массимилиано Аллегри.

Потенциальный трансфер итальянского фулбека оценивается в сумму от 7 до 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Белланова сыграл за "Кальяри" 21 матч, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Права на него принадлежат "Бордо".

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