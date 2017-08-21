"Ювентус" следит за ситуацией с переходом Сери в "Барселону"

Туринский "Ювентус" следит за ситуацией с переходом полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери в каталонскую "Барселону".

Как информирует El Mundo Deportivo, в случае трансфера 26-летнего хавбека "орлят" в стан "сине-гранатовых", "старая сеньора" будет готова сделать предложение вице-чемпиону Испании по Андре Гомешу. Ожидается, что "Барса" будет готова отпустить португальца в "Юве", получив взамен 45 миллионов евро.

Напомним, "Ювентус" готов расстаться с Маркизио. | soccernews.ru