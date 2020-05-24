"Ювентус" следит за ситуацией с Виллианом

"Ювентус" может подписать вингера "Челси" Виллиана.

Как сообщает Sport Mediaset, "старая синьора" попробует заполучить 31-летнего бразильца, если тот покинет "Челси" в качестве свободного агента.

Напомним, что контракт Виллиана с клубом истекает этим летом. Переговоры о новом соглашении зашли в тупик, так как клуб предлагает новый договор на два года, а игрок требует на три года.

В текущем сезоне на счету Виллиана 7 голов и 6 результативных передач в 37 матчах.

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