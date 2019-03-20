"Ювентус" сможет участвовать в турнире в США из-за обвинений Роналду в изнасиловании

"Ювентус" не сможет участвовать в летнем Международном кубке чемпионов на территории США. Об этом сообщает The New York Times.

Туринский клуб не может посещать США из-за обвинений Криштиану Роналду в изнасиловании. Вместо этого "Юве" сможет посетить аналогичный турнир в Азии. Встречи пройдут в Сингапуре и Китае.

Стоит отметить, что помимо "Ювентуса" в турнире буду играть "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что американка Кэтрин Майорги обвинила португальца в изнасиловании, которое произошло в 2009 году, и хочет отсудить около 200 тысяч евро.

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