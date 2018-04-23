"Ювентус" снизил цену на Алекса Сандро

Туринский "Ювентус" снизил цену на своего защитника Алекса Сандро, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, этим летом "старая синьора" будет готова расстаться с 27-летним беком за денежную компенсацию в размере 45-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сандро забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" поборется с "Интером" за общую трансферную цель. | soccernews.ru