"Ювентус" собирается летом продать Роналду

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"Ювентус" собирается летом продать Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может сменить команду по окончании этого сезона.

Как сообщает Sport.es, "старая синьора" не намерена продлевать контракт с португальцем, истекающий в июне 2022 года.

Дело в том, что клубу в условиях финансового кризиса сложно платить Роналду зарплату в размере 31 миллиона евро.

Чтобы не потерять форварда бесплатно, действующий чемпион Италии решил его продать следующим летом.

35-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 94 матча, забил 71 гол и сделал 19 ассистов.

Не пропустите: Роналду травмировался в матче с "Лацио". | http://soccernews.ru
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