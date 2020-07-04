"Ювентус" собирается переманить Джеко

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет видеть в своей команде форварда "Ромы" Эдина Джеко.

По информации Football Italia, "старая синьора" может подписать именитого боснийца на замену Гонсало Игуаину, который близок к уходу из клуба.

"Волкам", возможно, придётся согласиться на продажу своего ведущего бомбардира, чтобы компенсировать потери от кризиса.

В текущем сезоне 34-летний Джеко забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 35 матчах за "Рому". Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.

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