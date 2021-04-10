"Ювентус" собирается продлить контракт с 43-летним Буффоном

Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона

Туринский "Ювентус" намерен продлить контракт с голкипером Джанлуиджи Буффоном, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, "Ювентус" собирается предложить вратарю новое соглашение, которое будет действовать до лета 2022 года. Нынешний контракт игрока истекает ближайшим летом. Стоит отметить, что Буффон может получить предложение из "Аталанты" или "Наполи", которые в летнее трансферное окно могут расстаться с основными вратарями.

В нынешнем сезоне 43-летний Буффон провел за "Ювентус" 11 матчей во всех турнирах и забил шесть голов.

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