"Ювентус" собирается продлить контракт с одним из лидеров команды

Теги ювентусмарио манджукич

"Ювентус" собирается продлить контракт с одним из лидеров команды

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич в ближайшее время может продлить соглашение с клубом.

Как сообщает Tuttomercatoweb, новое соглашение будет рассчитано до лета 2022 года. Напомним, что нынешний договор истекает в 2020 году.

32-летний Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года. В этом сезоне он провел 21 игру, в которых отметился 9 голами и 4 ассистами.

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