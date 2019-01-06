"Ювентус" собирается усилиться ключевым игроком "Барселоны"

1 Теги барселонаювентусжорди альба

"Ювентус" собирается усилиться ключевым игроком "Барселоны"

Туринский "Ювентус" собирается усилиться защитником "Барселоны" Жорди Альбой, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "старая синьора" рассчитывает купить испанского фулбека следующим летом. Ради подписания ключевого игрока "сине-гранатовых" "бьянконери" готовы пойти на продажу Алекса Сандро.

В "Ювентусе" уверены, что клуб сможет заполучить 29-летнего футболиста из-за его проблем с продлением контракта, истекающего в июне 2020 года.

В текущем сезоне Альба сыграл за "Барселону" 23 матча, забил 2 гола и сделал 9 ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Не понимаю, почему главного ассистента Барсы , руководство водит за нос, не поднимая зарплату.

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