"Ювентус" согласился отпустить Демирала в "Аталанту"

Фото: инстаграм Мериха Демирала/Автор неизвестен

Турецкий защитник туринского "Ювентуса" Мерих Демирал близок к переходу в бергамскую "Аталанту", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, "Аталанта" арендует футболиста до лета 2022 года с правом последующего выкупа за 25 миллионов евро.

23-летний Демирал выступает за "Ювентус" с 2019 года. Всего он провел за клуб 32 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2024 года.

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