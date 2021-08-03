"Ювентус" согласился отпустить Демирала в "Аталанту"

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"Ювентус" согласился отпустить Демирала в "Аталанту"

Фото: инстаграм Мериха Демирала/Автор неизвестен

Турецкий защитник туринского "Ювентуса" Мерих Демирал близок к переходу в бергамскую "Аталанту", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, "Аталанта" арендует футболиста до лета 2022 года с правом последующего выкупа за 25 миллионов евро.

23-летний Демирал выступает за "Ювентус" с 2019 года. Всего он провел за клуб 32 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2024 года.

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