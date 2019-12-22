"Ювентус" согласился продать Манджукича в "Аль-Духаиль"
Туринский "Ювентус" и катарский "Аль-Духаиль" согласовали трансфер хорватского нападающего Марио Манджукича, сообщает итальянский журналист Ромео Агрести в своем Twitter.
По данным источника, сумма трансфера составит 5,5 миллионов евро. Для завершения сделки хорвату осталось пройти медицинское обследование в катарском клубе.
Стоит отметить, что в "Аль-Духаиль" Манджукич воссоединится с бывшим партнером по "Ювентусу" марокканским защитником Мехди Бенатия.
В нынешнем сезоне хорват не провел ни одного матча за "Ювентус". Он мог перейти в "Аль-Духаиль" летом 2019 года, но тогда трансфер не состоялся.
33-летний Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года. Всего он провел за туринский клуб 162 матча во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 18 результативных передач.
Не пропустите: Буффон готов продлить контракт с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" стал первым английским клубом, оформившим международный требл! Чемпионат Мира удалось взять в режиме экономии энергии - финал это четко показал
-
"Манчестер Сити" провел один из лучших матчей в сезоне - "Лестер" справедливо должен потерять статус второй команды АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Миранчука
-
Что почитать? Выделяем 7 лучших автобиографических книг о футбольных личностях
-
ПСЖ обыграл "Амьен", "Марсель" переиграл "Ним" и другие итоги матчей Лиги 1
Лента новостей
-
В "Баварии" оценили игру команды под руководством Флика
-
Гвардиола высказался о лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ
-
"Ювентус" согласился продать Манджукича в "Аль-Духаиль"
-
Названы трое претендентов на звание лучшего игрока 2019 года в Африке
-
Форвард "Зенита" Дриусси станцевал на дне рождения дочери
-
Диего Коста может восстановиться к матчам с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
-
УЕФА серьезно наказал ЦСКА из-за поведения фанатов в матче Лиги Европы
-
"Ливерпуль" стал первым английским клубом, оформившим международный требл! Чемпионат Мира удалось взять в режиме экономии энергии - финал это четко показал
-
"Спартак" может не отпустить Аиртона в сборную Бразилии
-
"Арсенал" назвал приход Артеты "новой эрой"
-
"Шальке" расстанется с вратарем, которым интересуется "Бавария"
-
Карпин поделился видео свадебной песни, которую спела его жена
-
1
"Интер" и "Наполи" могут обменяться форвардами в зимнее трансферное окно
-
Головин прокомментировал назначение Слуцкого в "Рубин"
-
Мбаппе нарядился в костюм Санта-Класа после яркой игры за ПСЖ
-
"Манчестер Сити" провел один из лучших матчей в сезоне - "Лестер" справедливо должен потерять статус второй команды АПЛ
-
Манджукич близок к уходу из "Ювентуса"
-
ЦСКА определился со вторым соперником на сборе в Испании
-
"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Миранчука
-
Луческу ведет переговоры с клубом из Швейцарии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Кальяри
|17
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Милан
|16
|21
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Сассуоло
|16
|19
|12
|Болонья
|16
|19
|13
|Хеллас Верона
|16
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|16
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|16
|13
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11