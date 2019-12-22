"Ювентус" согласился продать Манджукича в "Аль-Духаиль"

Туринский "Ювентус" и катарский "Аль-Духаиль" согласовали трансфер хорватского нападающего Марио Манджукича, сообщает итальянский журналист Ромео Агрести в своем Twitter.

По данным источника, сумма трансфера составит 5,5 миллионов евро. Для завершения сделки хорвату осталось пройти медицинское обследование в катарском клубе.

Стоит отметить, что в "Аль-Духаиль" Манджукич воссоединится с бывшим партнером по "Ювентусу" марокканским защитником Мехди Бенатия.

В нынешнем сезоне хорват не провел ни одного матча за "Ювентус". Он мог перейти в "Аль-Духаиль" летом 2019 года, но тогда трансфер не состоялся.

33-летний Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года. Всего он провел за туринский клуб 162 матча во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 18 результативных передач.

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