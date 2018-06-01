"Ювентус" согласовал контракт с полузащитником "Ромы"

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"Ювентус" согласовал контракт с полузащитником "Ромы"

Туринский "Ювентус" продолжает работу над трансфером полузащитника "Ромы" Лоренцо Пеллегрини.

Как сообщает Calciomercato, "бьянконери" уже согласовали с 21-летним футболистом условия личного контракта.

Ранее стало известно, что "Ювентус" готов выплатить за Пеллегрини полную сумму отступных в размере 25 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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