"Ювентус" согласовал контракт с полузащитником "Ромы"

Туринский "Ювентус" продолжает работу над трансфером полузащитника "Ромы" Лоренцо Пеллегрини.

Как сообщает Calciomercato, "бьянконери" уже согласовали с 21-летним футболистом условия личного контракта.

Ранее стало известно, что "Ювентус" готов выплатить за Пеллегрини полную сумму отступных в размере 25 миллионов евро. | http://soccernews.ru