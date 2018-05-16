"Ювентус" согласовал контракт с преемником Буффона

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"Ювентус" согласовал контракт с преемником Буффона

Вратарь "Дженоа" Маттиа Перин близок к переходу в "Ювентус".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист согласовал с клубом пятилетнее соглашение, по которому он будет получать 2,5 миллиона евро в год.

Отметим, что "Ювентус" пока не может договориться с "Дженоа" по сумме трансфера. "Старая синьора" предлагает 12 миллионов евро, а "грифоны" хотят получить не менее 20 миллионов.

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