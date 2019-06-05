"Ювентус" согласовал контракт с вингером "Фиорентины"

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"Ювентус" согласовал контракт с вингером "Фиорентины"

Вингер "Фиорентины" Федерико Кьеза близок к переходу в туринский "Ювентус", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, стороны заключили предварительный контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

В случае перехода в "Ювентус" футболист будет зарабатывать 5 миллионов евро за сезон после вычета налогов.

Теперь "старой синьоре" предстоит договориться о деталях трансфера с "Фиорентиной". Скорее всего, "бьянконери" придётся вести переговоры уже с новым владельцем флорентийского клуба Рокко Коммиссо.

21-летний Кьеза в минувшем сезоне забил 12 голов и сделал 9 ассистов в 41 матче. Его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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