"Ювентус" согласовал контракт с вингером "Фиорентины"

Вингер "Фиорентины" Федерико Кьеза близок к переходу в туринский "Ювентус", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, стороны заключили предварительный контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

В случае перехода в "Ювентус" футболист будет зарабатывать 5 миллионов евро за сезон после вычета налогов.

Теперь "старой синьоре" предстоит договориться о деталях трансфера с "Фиорентиной". Скорее всего, "бьянконери" придётся вести переговоры уже с новым владельцем флорентийского клуба Рокко Коммиссо.

21-летний Кьеза в минувшем сезоне забил 12 голов и сделал 9 ассистов в 41 матче. Его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Не пропустите: "Ювентус" готовит заманчивое предложение по Погба. | http://soccernews.ru