"Ювентус" согласовал контракты с тремя игроками



Туринский "Ювентус" договорился о продлении контрактов с тремя игроками команды, сообщает Corriere di Torino.

По сведениям издания, итальянский клуб подпишет новые контракты с 42-летним голкипером Джанлуиджи Буффоном, 35-летним защитником Джорджо Кьеллини и 32-летним полузащитником Блезом Матюиди.

В нынешнем сезоне Буффон провел 11 матчей во всех турнирах и пропустил девять мячей. Кьеллини, который недавно восстановился после травмы, сыграл три матча и забил один гол. На счету Матюиди один забитый мяч и две голевые передачи в 31 поединках. Стоит отметить, что последний в данный момент лечится от коронавируса.

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