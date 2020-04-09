"Ювентус" согласовал новый контракт с Дибалой

Туринский "Ювентус" договорился о продлении контракта с нападающим Пауло Дибалой.

Как сообщает Calciomercato, новое соглашение будет рассчитано до 2024 или 2025 года.

Зарплата аргентинца после заключения договора вырастет до 12 миллионов евро за сезон.

26-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 216 матчей, забил 91 гол и сделал 36 ассистов.

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