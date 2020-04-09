"Ювентус" согласовал новый контракт с Дибалой
Туринский "Ювентус" договорился о продлении контракта с нападающим Пауло Дибалой.
Как сообщает Calciomercato, новое соглашение будет рассчитано до 2024 или 2025 года.
Зарплата аргентинца после заключения договора вырастет до 12 миллионов евро за сезон.
26-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 216 матчей, забил 91 гол и сделал 36 ассистов.
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|Парма
|25
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|Болонья
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|25
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|Кальяри
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|26
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|Торино
|25
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|25
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|Дженоа
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