"Ювентус" согласовал новый контракт с Мойсе Кином

Туринский "Ювентус" договорился с нападающим Мойсе Кином о продлении контракта, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, стороны подпишут соглашение, рассчитанное до лета 2024 года. Зарплата футболиста составит 2 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

19-летний Кин является воспитанником "Ювентуса", за основную команду дебютировал в ноябре 2016 года.

В текущем сезоне форвард сыграл за "старую синьору" 16 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

Действующий контракт между клубом и игроком истекает 30 июня 2020 года.

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