"Ювентус" согласовал новый контракт с Мойсе Кином, зарплата футболиста вырастет почти в четыре раза

Переговоры между "Ювентусом" и нападающим Мойсе Кином о продлении контракта близки к завершению, сообщает Tuttosport.

По информации источника, стороны согласовали детали нового договора, по которому зарплата футболиста вырастет с 550 тысяч до 2 миллионов евро в год.

Действующее соглашение между 19-летним форвардом и туринским клубом истекает в 2020 году.

В текущем сезоне Кин сыграл за "Ювентус" 13 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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