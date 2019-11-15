"Ювентус" согласовал новый контракт с основным голкипером
"Ювентус" договорился о продлении контракта с польским голкипером Войцехом Щесны, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, туринский клуб увеличит зарплату игрока до 4,5 миллиона евро за сезон. Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года.
29-летний Щесны выступает за "Ювентус" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за туринский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7