"Ювентус" согласовал новый контракт с основным игроком

Туринский "Ювентус" согласовал новый контракт с ведущим форвардом команды Марио Манджукичем, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, стороны договорились о скором подписании соглашения до 2021 года. Действующий договор истекает в 2020 году.

По новому контракту зарплата 32-летнего хорвата составит 4,5 миллиона евро плюс бонусы.

Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 156 матчей, забил 43 гола и сделал 23 ассиста.

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