"Ювентус" согласовал первый летний трансфер

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"Ювентус" согласовал первый летний трансфер

Туринский "Ювентус" согласовал свой первый летний трансфер, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, состав "бьянконери" в ближайшее время пополнит защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан.

Известно, что переход 28-летнего фулбека обойдётся "Ювентусу" в 13 миллионов евро. 

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