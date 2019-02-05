"Ювентус" согласовал первый летний трансфер
"Ювентус" договорился о переходе аргентинского защитника "Дженоа" Кристиана Ромеро, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, туринский клуб заплатит "грифонам" за футболиста 30 миллионов евро. Сделка будет оформлена в ближайшее время.
20-летний Ромеро перешел в "Дженоа" прошлым летом из "Бельграно". Тогда генуэзский клуб заплатил за игрока 1,65 миллиона евро. В нынешнем сезоне аргентинец провел за "Дженоа" 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас.
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|Команда
|М
|О
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|22
|60
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|22
|51
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|22
|40
|4
|Милан
|22
|36
|5
|Аталанта
|22
|35
|6
|Рома
|22
|35
|7
|Лацио
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
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|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
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|14
|СПАЛ
|22
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|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|22
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|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|22
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