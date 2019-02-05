"Ювентус" согласовал первый летний трансфер

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"Ювентус" согласовал первый летний трансфер

"Ювентус" договорился о переходе аргентинского защитника "Дженоа" Кристиана Ромеро, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, туринский клуб заплатит "грифонам" за футболиста 30 миллионов евро. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

20-летний Ромеро перешел в "Дженоа" прошлым летом из "Бельграно". Тогда генуэзский клуб заплатил за игрока 1,65 миллиона евро. В нынешнем сезоне аргентинец провел за "Дженоа" 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас.

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