"Ювентус" согласовал с Буффоном условия личного контракта

Теги ювентусджанлуиджи буффон

"Ювентус" согласовал с Буффоном условия личного контракта

41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон возвращается в туринский "Ювентус".

Как сообщает итальянская пресса, стороны уже согласовали условия личного контракта.

Футболист и клуб договорились о заключении соглашения до лета 2020 года с зарплатой 1,5 миллиона евро плюс бонусы.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, сыграл 656 матчей и пропустил 518 голов.

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